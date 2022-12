Presidenta de Perú hace llamado a la calma, tras protestas en varias ciudades

El adjunto de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, declaró a Radio Nacional que debido a las protestas se han reportado el uso de gases lacrimógenos, detenciones, y la toma de espacio público. En ese sentido, pidió a la Policía Nacional “una actuación prudente y conforme a ley porque todavía no hay autoridades, no hay ministros con los cuales se pueda dialogar”, dado que Boluarte aún no ha nombrado a su gabinete de ministros.

