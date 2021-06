Presidencia usa argucia legal para dar contrato directo de mercadeo

Usarlo supone una ventaja frente a otros artículos de la ley de contrataciones públicas, pues cuando se le invoca no hay obligación de presentar un documento que se llama “anuncio de intención de procedimiento excepcional de contratación” (artículo 82). Este proceso implicaría la publicación de un aviso durante cinco días en Panamá Compra informando sobre la intención de contratar el servicio. Si en ese periodo no se presenta otra empresa interesada en proveer el bien, la entidad contratante deberá emitir una certificación en la que diga que no se presentaron otros interesados, y así puede concretar el contrato directo.

