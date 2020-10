Preservación de la fertilidad, nueva alternativa en pacientes con cáncer

“Al final es la persona o pareja quien decide si pasa por este tratamiento o no. Estos tratamientos enfocados a la preservación de la fertilidad para pacientes con cáncer no pueden garantizar la consecución de un embarazo en el futuro, pero sí la posibilidad de al menos intentarlo”, detalló Barrera.

A su vez explicó que cerca del 60% de las pacientes que se someten a una quimioterapia por cáncer de mama van a tener una pérdida de fertilidad y por ende una menopausia precoz. Por lo que el único tratamiento es la fertilización in vitro con óvulos donados, muy a pesar de que la medicina ha avanzado no hay tratamientos que puedan rejuvenecer el ovario, subrayó el médico.

