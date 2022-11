presentan un teléfono diseñado para personas mayores

Un smartphone es muy sencillo de entender para los jóvenes que han crecido a la par que los dispositivos inteligentes, sin embargo, para un anciano puede resultar una tarea complicada. Eso no significa que una persona mayor no pueda disfrutar de las ventajas de las nuevas tecnologías, sino que estas deben adaptarse a ellos. Por esta razón, existen marcas especializadas en crear móviles inteligentes para ancianos y una de ellas es Gigaset, que recientemente ha estrenado Gigaset GS5 senior.

You May Also Like