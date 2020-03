Presentan logo de los Juegos Panamá 2022

La nota del Comité Organizador señaló que “más allá de servir como símbolo de la marca Panamá 2022, el logo presenta un enfoque innovador y consistente que forma la base del look and feel de los juegos: término utilizado para describir el diseño visual que se aplicará a todos, desde decoraciones de estadios hasta uniformes de voluntarios a publicaciones impresas”.

You May Also Like