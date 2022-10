Presentan cargos penales contra las dos ecologistas que lanzaron tomate contra ‘Los Girasoles’ de Van Gogh

La Galería Nacional ha aclarado que “la pintura no ha sufrido daños”, aunque no así el marco, que presenta algunos “menores”. La obra, pintada en 1888, es una de las siete representaciones de girasoles que Van Gogh pintó a finales del siglo XIX para decorar su casa en Arles antes de una visita de su amigo Paul Gauguin.

