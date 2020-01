Presentadora de la BBC gana juicio por cobrar seis veces menos que un compañero

“Siempre hemos mantenido que los salarios de Samira Ahmed y Jeremy Vine no estaban determinados por su género. Los presentadores -tanto mujeres como hombres- siempre han cobrado más en ‘Points of View’ que en ‘Newswatch'”, afirmó el grupo en un comunicado.

En su defensa, la BBC había argumentado que los dos presentadores no hacían el mismo trabajo: afirmó que “Newswatch” es un programa “relativamente marginal” del canal de noticias del grupo, mientras que “Points of View” es “extremadamente conocido” y se difundía en BBC One, canal principal de la cadena.

