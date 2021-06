Presentación de Ancelotti, nuevo entrenador del Real Madrid: últimas noticias en directo

Apenas 24 horas después de su inesperado anuncio como nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti será presentado para afrontar su segunda etapa en el banquillo blanco.





El técnico, que ya ha estado reunido durante toda la mañana con Florentino Pérez, volverá a vivir las preguntas de los periodistas seis años después de su primera destitución en mayo de 2015.

La ilusión con la que el madridismo ha recibido la noticia ha sido notable, y por eso la presentación no se ha retrasado ni un segundo más, y se produce en medio de la vorágine que ha provocado la carta de despedida de Zidane.

Tras agradecer a la directiva y Florentino su confianza, admitió su optimismo. “Creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia y desafío. Sé lo que significa entrenar al Madrid, pero lo hago con mucho gusto y felicidad. Daré el máximo”, prometió.

Tampoco se mojó mucho sobre el futuro de Sergio Ramos, que ya fue capitán bajo su mando en la anterior época. “Lo que sé es que el Real Madrid va a competir en todas las competicione y con la mejor plantilla posible. Sobre Sergio, he llegado ahora y tengo que hablar con el club, lo haremos en los próximos días. Ni me imaginé un Madrid sin Ancelotti y pasó. Este regreso ha sido muy rápido, empezamos el sábado. No he tenido tiempo de hablar de la plantilla. Me gusta mucho regresar y trabajar con algunos jugadores con los que lo hice”, señaló, sobre esos once futbolistas.

“Conozco a todos los jugadores, del primer y el segundo equipo, de los que vienen de préstamo… Cuando estuve en la anterior época, vinieron cuatro jugadores del Castilla: Nacho, Casemiro, Morata y Jesé, además de Carvajal que volvía. Vamos a plantear con el club bien la plantilla para competir en todas las competiciones”, prometió.