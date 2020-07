Presbicia, ¿cómo saber si la tienes?

Para saber con certeza si se tiene presbicia o no, hay que atender a sus síntomas. Cuando hay dificultad para leer y acercar el papel no lo resuelve , sino que lo empeora, este es un claro indicativo de presbicia. No obstante, esto sucede de una forma muy gradual. Al principio, apenas se aprecia.

Esto es algo que afirma la Sociedad Española de Oftalmología tras haber hecho el estudio VER&SE BIEN. En él se descubrió que la mitad de los españoles entre 39 y 54 años no estaban seguro de si tenían o no presbicia , aunque un 60% sí tenían problemas para leer la letra pequeña de algunos envases, como los yogures, y a un 50% de las personas les costaba enfocar de cerca.

You May Also Like