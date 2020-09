“Prepárate porque voy a por ti”

Este martes, Bertín Osborne ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram aclarando, muy enfadado, unas informaciones que asegura que son falsas que se han dicho sobre él y su familia en YouTube.

Al parecer, el canal llamado El Nadista subió un vídeo el pasado sábado diciendo que su hijo, Kike, estaba ingresado en el hospital por coronavirus y que el cantante se pasaba el día llorando por ello.

“Decía que había dejado de hablar con mujeres, cosa que es como surrealista, y que mi ex, hablando de Fabiola, estaba muy preocupada y que yo estaba en una situación crítica”, comenzó explicando. “Al final pedía a la gente que, para ayudarme, dieran a like, que es de lo que ganan dinero estos estafadores sinvergüenzas”. De hecho, el vídeo acumula casi 2.000 ‘me gusta’.

Después, el presentador de Mi casa es la tuya se dirigió directamente a este youtuber: “Eres un sinvergüenza y un mentiroso. No has dicho ni una sola verdad. Mi hijo no ha estado ingresado, fue a hacerse la prueba como van cientos de miles de españoles y, cuando dio positivo, se encerró en casa con toda mi familia, porque yo no estoy allí”.

El cantante comentó que su hijo Kike no tiene síntomas y se encuentra perfectamente y, tras esta aclaración, volvió a cargar contra El Nadista: “Te diriges hablando de Fabiola como mi ex. A ver, mamarracho, Fabiola es mi compañera de vida, es una mujer 10, no solo como madre […] Es honrada, cosa que tú no eres”.

“Es mi mujer, y tú, mamarracho de mierda, te permites el lujo de dar informaciones que son mentira sobre mí y mi familia”, reprochó enfadado. “Pides a la gente que den a like para apoyar a Bertín. Pero pedazo de cabrón, estás estafando a todo el mundo y te digo una cosa: Prepárate, porque a por ti sí que voy a ir. Y todo lo que has dicho es mentira”.