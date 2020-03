Preparar a África para el Covid-19

No es un asunto de caridad, sino de autopreservación. Los virus no respetan las fronteras nacionales. Pensaba que en Nigeria estaba a salvo del ébola, y entonces lo contraje. Cuando los italianos del norte se informaron del brote del Covid-19 en Wuhan, lo más probable es que no esperaran acabar en cuarentena.

No fue una brecha sorprendente. Según Oxfam, los donantes entregan, en promedio, solo un 47% de los fondos a los que se comprometen para iniciativas de recuperación, e incluso eso podría sobrestimar la cantidad que finalmente llega a los países de destino, lo que refleja una increíble falta de responsabilidad. Cuando las promesas se dejan de lado, las agencias de la ONU que manejaron la recolección de fondos, no lo informan al público.

