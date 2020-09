Preparan propuesta para gravar la economía digital

Como estas compañías no están registradas en Panamá, el fisco carece de información sobre sus transacciones y, por lo tanto, no tendría qué ganancias o ingresos gravar. Por eso, una de las aspiraciones de la DGI es la creación de un registro voluntario de plataformas para que se empiece a generar información y tener una base sobre la cual pagar un impuesto. Si estas compañías empiezan a tributar, se equilibraría en cierta forma la competencia con actores locales que se desempeñan en las mismas actividades y que sí están obligados a pagar impuestos.

Una de las principales dificultades para que la economía digital tribute es que las grandes empresas que prestan este tipo de servicios no están domiciliadas en Panamá y no están registradas como contribuyentes.

