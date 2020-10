Preparan la reedición íntegra del álbum de Tom Petty ‘Wildflowers’ con temas desechados

Con más de 40 años de recorrido junto a su fiel banda, con los que lanzó su debut Tom Petty and The Heartbreakers (1976), colaboró además junto a otros mitos como Bob Dylan, Roy Orbison y George Harrison en el “supergrupo” The Travelling Wilburys.

Llegará al mercado en diversos formatos, el más completo de los cuales, llamado Wildflowers & All The Rest – Deluxe Edition, contendrá en total 54 canciones, con abundante material inédito entre temas completamente desconocidos, maquetas, versiones y cortes en directo.

Un año más tarde de ser escrita se publicó el álbum, que contó en la producción con Mike Campbell y el afamado Rick Rubin y, aunque no se considera un trabajo junto a The Heartbreakers, lo cierto es que prácticamente toda la banda participó en él.

