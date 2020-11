Preocupación y temor por mal tiempo que golpea Veraguas

04/11/2020 11:11 AM

De seguir el mal tiempo, la situación podría ser catastrófica para muchas personas que habitan en lugares propensos a las inundaciones o cercanos a los ríos y quebradas.

Unas 40 familias afectadas sus viviendas por las crecidas de varios ríos en la provincia de Veraguas, residentes en los sectores de Barrio Chino, Omar Torrijos Herrera, Calle El Puerto y Don Bosco en el distrito de Soná, recibieron el día miercoles la asistencia humanitaria del gobierno nacional. Carlos Alberto Rumbo, director general del SINAPROC, junto al diputado Ariel Alba de Soná , Manuel Castillo Gobernador veraguense, Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Los bomberos y la alcaldía hacieron las entrega a las personas que perdieron en su totalidad los pocos alimentos, enseres del hogar y otras pertenencias. El diputado Ariel Alba dijo que la crecida de los ríos sorprendió a muchas de las familias y en poco tiempo sus casas se anegaron sin tener tiempo de salvar algunos artículos.

Por las constantes lluvias en el sector sonaeño mismas que según el diputado Alba llevaban más de tres días, los cauces de los río San Pablo, Tríbique, Cobre y otros en esa región de la provincia de Veraguas, se desbordó y ha dejado pérdidas y daños a las familias que recibieron la ayuda al menos para que puedan sostenerse hasta que pase el mal tiempo.

Carlos Rumbo, director general del SINAPROC, también informó a este medio que los niveles de los cauces en los ríos en Veraguas y específicamente en el distrito de Soná,

empezaron a bajar y las lluvias son menos intensas.

Comentó que de seguir el mal tiempo, la situación podría ser catastrófica para muchas personas que habitan en lugares propensos a las inundaciones o cercanos a los ríos y quebradas. Eduardo Cheng, coronel del Cuerpo de Bomberos en Veraguas, dio a conocer que no se tiene reporte de personas desaparecidas o fallecidas por inmersión en estas inundaciones pese a que ha sido una de las más intensas de los últimos años. Igual en el SINAPROC no registran ninguna novedad de esta índole sin embargo Carlos Rumbo señaló que aunque el tiempo empiece a mejorar las normas de seguridad para la población siguen vigente siendo así, no se podrá acudir a los ríos balnearios ni playas por el riesgo que hay en estos momentos. Especificó que siguen bajando cabezas de agua, porque hay lluvias en la cordillera, los cauces de los ríos estan elevados, las lluvias no han sesado. Para las personas que les gusta ir a las playas ahora mismo todas tienen banderas rojas y aquellos que insistan en meterse a ellas serán puestos a ordenes de los jueces de paz para que sean sancionado de acuerdo a lo que dicta el decreto ejecutivo en esta materia.

En tanto en Soná, la situación sigue siendo tensa hasta que las lluvias cesen del todo, porque con cada aguacero los ríos suben sus niveles y empieza la zozobra. Muchas casas durante estos días han permanecido hasta el techo inundada. Otro peligro para las familias es que en la mayoría de las casas ahora con las lluvias los dueños han tenido que matar cerca de 10 serpientes equis venenosa que posiblemente llegan arrastradas por las fuertes corrientes de los ríos. Las autoridades han hecho las advertencias del riesgo de ser mordidos por culebras a los pobladores en los sectores afectados por las inundaciones.