Preocupación en EEUU: Rusia refuerza su presencia militar en la frontera con Ucrania y desafía el apoyo de Occidente a Kiev

“Lo que me parece bastante claro es que Zelensky y la gente que lo rodea están seriamente preocupados por una posible invasión” , dijo Alyona Getmanchuk , directora del think tank New Europe Center de Kiev.

Las motivaciones de Rusia aún no están claras y no indican necesariamente una ofensiva inminente , dijeron funcionarios ucranianos y occidentales.

