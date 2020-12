Preocupa dotación de camas ante repunte de casos de la COVID-19

Ante el incremento de contagios, en las provincias de Panamá Oeste, Coclé y Chiriquí hay preocupación por la no disponibilidad de camas para pacientes de la COVID-19 , mientras que en Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Colón, las autoridades de Salud piden a la población no bajar la guardia y evitar casos que requieran hospitalización.

