Preocupa a la NBA aumento de Covid-19 en Florida

Varios epidemiólogos destacados elogiaron el plan general de la NBA en entrevistas con ESPN durante las últimas dos semanas, incluso reconociendo que no había forma de que la NBA mantuviera una verdadera “burbuja”. Dijeron que, a falta de autoridad para gobernar las condiciones de trabajo y el control médico de los empleados de Disney, la NBA había tomado las medidas adecuadas para reducir la amenaza de que alguno de ellos transmitiera coronavirus al personal de la liga. Eliminar completamente la amenaza no es posible, dijeron esos expertos a ESPN.

De las cifras en aumento, la directora ejecutiva de NBPA, Michele Roberts , le dijo a ESPN: “No puedo decir que me sorprenda, dado el enfoque del estado para la reapertura. Obviamente estamos monitoreando claramente la situación. Aunque nos tranquilizamos al saber que nuestros jugadores no lo harán”. viajar comercialmente para llegar a Orlando, que el acceso al campus está severamente limitado y, por supuesto, todos los demás protocolos de salud y seguridad vigentes, los números mantendrán nuestra atención. Si es necesario, agregue más restricciones con respecto a los terceros que tienen acceso al campus, buscaremos implementarlos “.

La Asociación Nacional de Jugadores de Basquetbol celebró una junta virtual con jugadores esta semana y abordó las preocupaciones sobre los casos de Florida, dijeron a ESPN varias fuentes familiarizadas con el asunto. Los jugadores mencionaron el hecho de que los empleados de Walt Disney World que no residirán en el campus de la NBA, incluida la limpieza del hotel, no estarán sujetos a ninguna prueba de coronavirus, dijeron las fuentes. Un factor mitigante que se citó, agregó una fuente: muchos de los casos emergentes se encuentran en otras áreas además de Orlando.

You May Also Like