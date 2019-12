Premios BET recuerdan a Prince

La cantante Jennifer Hudson, Stevie Wonder y Tori Kelly mantuvieron vivo el domingo el espíritu de la entrega de los Premios BET —el homenaje a Prince— con actuaciones adorables y apasionadas.

Hudson, que lució una chaqueta blanca con capucha, y Wonder, un traje púrpura, cantaron Purple Rain un mes después de que el gran pianista interpretara el tema con Madonna en los Premios Billboard Music, que BET minimizó en Twitter.

Prince murió de una sobredosis accidental de drogas el 21 de abril a los 57 años. . Jennifer Hudson cantó‘Purple Rain’. . Stevie Wonder y Tori Kelly interpretan ‘Take Me With U’.AP

Esta ocasión, Hudson mostró el portento de su voz con chirridos; Wonder tocó el piano y Kelly la guitarra, mientras diversas fotografías de Prince aparecían en el escenario púrpura.

Wonder y Kelly también interpretaron Take Me With U en una versión llena de ritmo en el Teatro Microsoft en Los Ángeles.

Después de esa actuación, Beyoncé ganó el premio del video del año por su éxito Formation.

“Antes que nada quiero agradecer al esposo y la hija de ella”, dijo en el escenario la madre de Beyoncé, Tina.

Afirmó que Beyoncé tuvo que retirarse de la ceremonia después de su actuación porque tenía que presentarse en un concierto en Londres.

Antes, los Roots acompañaron a Bilal cuando este cantó The Beautiful Ones con un falsete alto.

Bilal mostró sensualidad y pasión, incluso cuando se tendió en el piso mientras cantaba casi al final de su presentación.

Miembros del público, entre ellos Fantasia, Tyrese y Jidenna, se pusieron de pie, cantaron con Bilal y lo animaron.

Los Roots también acompañaron a Erykah Badu en el tema The Ballad of Dorothy Parker y cantaron suavemente mientras ella marcaba el ritmo en su lugar.

Los artistas fueron presentados por el actor cómico Dave Chappelle, que hace años hizo famosas imitaciones de Prince en un programa de parodias.

La entrega de los Premios BET también tuvo su momento político.

Cuando la estrella Tarij P. Henson, de Empire recibió el galardón a la mejor actriz, alentó al público a que vote contra el casi seguro candidato presidencial republicano Donald Trump.

“No practico la política pero hay que ser serios en este asunto, y a quienes piensan ‘oh, él no va a ganar’, piénsenlo dos veces. La verdad es que necesitamos unirnos y transformar al país”, afirmó.

La copresentadora Tracee Ellis Ross dijo que ella apoya a Hillary Clinton e insistió a los espectadores “¡regístrense!”.

Clinton tuvo ya alguna vinculación con BET: se presentó en abril en el espectáculo ‘Black Girls Rock!” y dijo al auditorio “mi vida fue cambiada por mujeres negras que han sido líderes fuertes”.

Beyoncé dio inicio al espectáculo en los Premios BET con una actuación sorpresa con Kendrick Lamar y numerosos bailarines de fondo.

Ella cantó el tema Freedom y bailó en una pequeña piscina con agua al ritmo vivo de la canción.

El medio hermano de Prince, Alfred Jackson, asistió a los Premios BET y caminó por la alfombra roja.