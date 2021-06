Premio Pulitzer para reportaje sobre migrantes que atraviesan el Tapón del Darién con la meta de llegar a Estados Unidos

Nadja Drost, de la revista The California Sunday, ganó el premio Pulitzer de reportaje de texto por su crónica del viaje de miles de migrantes a través del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá con la meta de llegar a Estados Unidos.

I had the great privilege of following migrants and asylum-seekers from around the world who try to reach the US by first crossing the Darien Gap: a lawless, road-less tract of jungle spanning Colombia and Panama. https://t.co/uL51ef39mG — Nadja Drost (@nadjadrost) April 2, 2020

En tanto, Darnella Frazier, la adolescente de 18 años que filmó con su teléfono el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis a fines de mayo de 2020, un hecho que desató protestas en todo el mundo contra la violencia racial, ganó un premio Pulitzer especial.

Frazier, que había salido a hacer compras y se halló frente a la escena por azar, fue premiada por “filmar valientemente el asesinato de George Floyd, un video que desató protestas contra la brutalidad policial a través del mundo”.

Su grabación “subrayó el rol crucial de los ciudadanos en la búsqueda de los periodistas por verdad y justicia”, indicó la junta directiva de los premios más prestigiosos del periodismo estadounidense.

En el video filmado por Frazier, Chauvin se arrodilla durante más de nueve minutos sobre el cuello de Floyd, de 46 años. Varios transeúntes le urgen repetidamente que pare y Floyd dice que no puede respirar, antes de perder el conocimiento.

“Yo no conocía a ese hombre (…) pero sabía que su vida contaba”, escribió Frazier en su página Facebook en ocasión del primer aniversario de la muerte de Floyd, el 25 de mayo pasado.

“Esto me cambió. Cambió mi visión de la vida. Me hizo darme cuenta a qué punto es peligroso ser negro en Estados Unidos”, afirmó.

“Un día, nuestros niños podrán ser simplemente niños”, dijo Sherrilyn Ifill, de la NAACP, la principal organización de defensa de la igualdad racial y la promoción de los derechos de la minoría negra en Estados Unidos, en reacción a la entrega del premio a la adolescente.

“Mientras, recompensemos su valentía y su contribución a la manifestación de la verdad”, añadió.

Frazier fue uno de los testigos en el juicio del oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin, declarado culpable en abril. El policía será sentenciado el 25 de junio y la fiscalía ha pedido una pena de 30 años de cárcel.

Explicó que durante mucho tiempo lamentó no haber intervenido, “no haber salvado su vida”, hasta que se dio cuenta de que “la pregunta no es lo que yo debería haber hecho, sino lo que él (Derek Chauvin) debería haber hecho”.

El personal del diario Star Tribune de Minneapolis recibió el premio en la categoría de noticias de último minuto por su cobertura de la muerte de Floyd y sus repercusiones.

El diario The New York Times, en tanto, recibió el premio al servicio público por su cobertura “valiente, profética y de gran alcance” de la pandemia de coronavirus.

El sitio web BuzzFeed ganó su primer Pulitzer en la categoría de reportaje internacional por su cobertura de los campos de prisioneros construidos por China para la detención masiva de musulmanes.

Ed Yong de The Atlantic recibió el premio de reportaje de análisis por una serie de artículos “lúcida, definitiva” sobre la pandemia de covid-19.

Reuters fue premiado en la misma categoría por un análisis multimedia de la doctrina legal de inmunidad calificada y cómo se utiliza para proteger a los policías estadounidenses de demandas y procesos judiciales.

La AP ganó el Pulitzer de fotografías de último minuto y un fotógrafo de AP, Emilio Morenatti, recibió el premio de fotografía de reportaje.

En periodismo local, dos reporteros del Tampa Bay Times fueron recompensados por una serie de artículos sobre las prácticas del sherif del condado de Pasco, en Florida, que abusó de su poder acosando a personas que en su opinión eran susceptibles de quebrar la ley.

“The Night Watchman” de Louise Erdrich ganó el premio de ficción mientras “Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy” de David Zucchino recibió el premio de no ficción.

El premio a la biografía fue adjudicado a “The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X” del fallecido Les Payne y Tamara Payne.

“Postcolonial Love Poem” de Natalie Diaz fue el ganador en la categoría poesía, “The Hot Wing King” de Katori Hall ganó en teatro y “Stride” de Tania Leon en música.

La campaña presidencial de noviembre pasado, la elección, la transición y el ataque del 6 de enero contra el Congreso no figuran entre los temas recompensados.