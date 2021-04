Preguntas y respuestas sobre la alimentación sin cereales (‘grain free’) para mascotas, ¿es más sana?

La alimentación ‘frain free’ es buena -no mejor- para cualquier tipo de mascota, pero está específicamente recomendada sólo en caso de alergias o intolerancia a algún cereal de los que tradicionalmente componen los piensos comerciales. Estas alteraciones se suelen traducir el “problemas digestivos o de la piel, como enrojecimiento, pelajes sin brillo, picores, vómitos o diarreas, entre otros síntomas. Asimismo, es muy importante estar atentos a posibles síntomas en los animales y acudir al veterinario para establecer un diagnóstico correcto y el protocolo de recuperación”, alerta Sonia Sáez. Es decir, que no limitemos la dieta de nuestra mascota sin haberlo confirmado antes con un veterinario.

En términos absolutos, no, pero lo ideal es adaptarse a cada mascota según sus preferencias y en caso de que tengan alguna intolerancia o alergia, “cuando nos referimos a alimentación para mascotas, hay que tener en cuenta edad, tamaño, nivel de actividad física y peculiaridades individuales, por lo que la comida óptima para uno, no necesariamente lo es para otro”.

No, de hecho, aunque tanto como perros como gatos sean preferentemente carnívoros, en su dieta debe haber, al menos, un 30% de hidratos de carbono, que pueden, perfectamente provenir de los cereales, “en términos generales no se puede decir que sean malos, al contrario, tanto los gatos como los perros se pueden beneficiar de una alimentación con cereales. Los perros son omnívoros, esto significa que pueden cubrir todas sus necesidades nutricionales tanto a través de la carne como de las plantas. En cambio, los gatos son seres carnívoros obligados, lo que implica que es necesario incluir la carne en su dieta, pero no exclusivamente. Los cereales como el maíz, el trigo y la cebada son unas fuentes excelentes de nutrientes esenciales y beneficiosos. Son una de las mejores formas de proporcionar antioxidantes, carbohidratos ricos en energía y fibra para ayudar a mantener una buena salud digestiva”, asegura Sonia Sáez.

