Preguntas y respuestas imprescindible antes de contratar un plan de pensiones

Después del verano, justo tras la vuelta al cole, las entidades financieras ponen en marcha sus campañas de planes de pensiones. Saben que las familias dejan para final de año la decisión de ahorrar o no para la jubilación, con la intención también de mejorar la declaración de la renta del año siguiente, y se lanzan a ofrecer a los clientes estos productos de inversión a largo plazo con llamadas y campañas de marketing. ¿Pero realmente te interesan? ¿Conviene contratar un plan de pensiones aprovechando las ofertas de las entidades? ¿Realmente tienen una ventaja fiscal interesante? ¿Qué debemos tener en cuenta antes de decantarnos por uno u otro producto? Vamos a repasar en este artículo para que tengas toda la información para elegir:

1.- Siempre a largo plazo

Los planes de pensiones están orientados a la jubilación y más allá. Se trata de productos que están configurados para invertir el dinero durante muchos años, sabiendo que por el camino los mercados vivirán fases de inestabilidad. Esto tiene la gran ventaja de que nos permite buscar las opciones más rentables a futuro en función de nuestro perfil de riesgo, sabiendo que no lo vamos a sacar en cuanto haya una caída, porque el dinero tiene que estar invertido un mínimo de 10 años (salvo determinados supuestos especiales).

Esta ‘virtud’ se convierte en su mayor pega si pensamos que vamos a necesitar el dinero antes de que pase una década. En ese supuesto, sería más interesante, por ejemplo, un fondo de inversión, que por lo general no tienen periodos mínimos de permanencia (excepto los fondos garantizados y otros muy concretos).

2.- Ventaja fiscal, pero sobre todo para rentas medias y altas

Las aportaciones a planes de pensiones permiten desgravar hasta 8.000 euros anuales o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas (la menor de las dos) en la declaración de la renta del año siguiente. Esto en sí mismo es una ventaja, aunque lo es sobre todo para las rentas medias y altas, porque cuando les llegue la hora de recuperar el dinero invertido en la jubilación, probablemente tendrán un tipo marginal más bajo que ahora (el dinero que aportas ahora al plan de pensiones está exento de tributar el año próximo, pero sí lo harás cuando lo recuperes al jubilarte o partir de los 10 años). Este beneficio fiscal de los planes de pensiones individuales está en riesgo, porque José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya anunció en marzo que pensaba reducirlo para aumentar los privilegios de los planes de pensiones de empresa. Sin embargo, la emergencia desatada por la pandemia parece haber retrasado los planes. De momento, sigue vigente y lo lógico es que ya se mantenga para todas las aportaciones de este año al menos.

¿Cuánto invertir en un Plan de Pensiones para desgravarte?:

3. Ofertas con permanencia, como los móviles

Muchas entidades financieras suelen ofrecer bonificaciones para las aportaciones a planes de pensiones en sus campañas de márketing. Pero, como también sucede con los móviles, estas ofertas suelen acarrear penalizaciones si no respetas un periodo de permanencia predeterminado. En algunas promociones, el periodo que debes mantener la inversión se eleva hasta 8 años. Además, no siempre las entidades ponen en promoción sus planes de pensiones más rentables, sino aquellos que más les interesa, ya sea porque piensan que les van a funcionar mejor en la venta o porque tienen comisiones más altas. Recuerda que todos los planes de pensiones tienen exáctamente la misma ventaja fiscal en las aportaciones, no solo los que te ofrecen cuando te llaman o en los anuncios, por lo tanto, buscar los mejores de tu banco o de otras entidades y compara antes de contratar.

4. Las comisiones, muy importantes con el paso del tiempo

De lo único que tenemos certeza cuando invertimos en un plan de pensiones, además del beneficio fiscal por ahora, es de las comisiones que vamos a pagar cada año. Y cuanto más elevadas sean, más difícil será que consiga buena rentabilidad a largo plazo, aunque hay gestores que sí se la ganan poniendo sus planes entre los más rentables. Salvo que hayas dado con uno de estos, que suele estar entre los más rentables de su categoría a diferentes plazos, la clave es evitar un plan caro: ten en cuenta que si metes 10.000 euros en un plan con comisión de gestión anual del 1,5%, cada año estás pagando 150 euros en gastos. Si mantenemos el plan en cartera 20 años, serán 3.000 euros en conjunto. Si tuvieras más dinero en el plan, por ejemplo 100.000 euros, te costaría 1.500 euros al año y 15.000 a los 10 años. Para pagar ese dineral, tenemos que asegurarnos que los resultados son buenos y nos ofrecen mucho más a cambio.

5. Si no tienes un buen plan, cambia: no tiene coste fiscal

Si tu plan de pensiones no te ofrece rentabilidad, si has descubierto que te cuesta un dineral en comisiones que la entidad no se está ganando, la legislación te permite cambiar a otro producto sin tener que tributar ni perder las ventajas fiscales. En cualquier momento, sin tener que esperar 10 años ni hasta la jubilación, podemos realizar una movilización del dinero que hemos invertido en un plan a otro que nos parezca más interesante. Sólo podría frenarnos haber elegido un plan de pensiones en oferta que tuviera una permanencia mínima, por el coste asociado que supondría no respetar el tiempo de inversión mínimo. Por eso, cuando elegimos un producto con bonificación asociada hay que tener muy presente esta limitación y no dejarnos deslumbrar por el brillo del regalo puntual. En cualquier caso, lo fundamental será siempre elegir los planes de pensiones que mejor se adapten a nuestro perfil de riesgo.