Preguntas con respuesta a la polémica Superliga y las duras sanciones a equipos y jugadores que participen

Va a ser uno de los asuntos estrella en los próximos días. Tres de los fundadores de la Superliga (Madrid, Chelsea y City) están en semifinales de la Champions, que arrancan la semana que viene, y la UEFA no descarta excluirles. «Podría hacerlo, pero tendría consecuencias económicas muy importantes no solo con los equipos, también con las televisiones. ¿Quitas los cuatro partidos más interesantes de la competición porque te ha dado una rabieta? Pues paga. Me parecería una locura», explica Toni Roca. ¿Se atreverá a tanto la UEFA como medida de presión a los clubes?

You May Also Like