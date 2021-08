Prefiero tener más información y que se investigue

“Los que creemos en el Estado de Derecho, respeto a la Constitución, a las leyes, a los procedimientos tenemos que entender que hay una presunción de inocencia y en ese sentido siempre voy a defender eso en el tema de escándalos no coincido porque cada situación o irregularidad o este escándalo de este puesto de hisopados desde el momento que se supo esta administración no se puso a taparlo”, manifestó el presidente Cortizo.

