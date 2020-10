Las medidas en la lucha contra la pandemia no caen igual de bien para todos y sin muchas las caras conocidas que muestran su desacuerdo con las restricciones. Es el caso del cómico Juan Muñoz, excomponente junto a José Mota del dúo Cruz y Raya, que ha estallado en Twitter contra el Gobierno.

Muñoz ha hablado “en defensa de todas las personas que se ganan la vida en los comercios cara al público. Estoy hablando de tiendas, restaurantes, locales de ocio, teatros, ferias. Personas que siempre han respetado las normas de seguridad que se han impuesto.

El humorista ha comparado esta situación con la prohibición de fumar: “Todo el mundo hizo lo que decían las autoridades en su momento”. “Por lo mismo que hoy en día, respecto al Covid, todo el mundo ha procurado, para poder seguir trabajando y haciendo su actividad, adaptar sus negocios a la puñetera pandemia”.

“Los locales de ocio nocturno cerrados, ¿por qué? Si en los locales de ocio nocturno tienen unos ‘seguratas’ que están controlando que la gente no fume, que la gente no tome drogas, que la gente no se pelee… ¿Cómo no van a controlar que la gente no se limpie las manos y no está con mascarilla?“, se pregunta el cómico.

Muñoz se ha dirigido al Gobierno: “Ustedes están cerrando, privando a las personas que se están ganando la vida. Están privando cuando estas personas siempre han defendido las normas, siguen pagando impuestos aunque no puedan trabajar. Y ustedes les van a cerrar, les colapsan sus negocios. Nos están colapsando”.

“Si se cierran los locales, los chavales irán a la calle y harán el botellón en la calle. No nos sorprendamos. Abramos los locales de ocio nocturno y verán cómo allí se les controla“, dijo.

“¿Nos ponen toque de queda? Pero vamos a ver, ¿saben lo que les digo? Sinceramente, ¡prefiero morirme de Covid que de asco! ¡Y me están matando de asco!”, concluyó.