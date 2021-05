“El domingo pudo hacer un carrerón. No existen trucos de magia. Si haces un buen trabajo, de repente las críticas son admiraciones. Un día todo el mundo te critica y al siguiente eres bueno otra vez. Por eso cada vez leo menos ni me creo esas valoraciones”, lanzó también sobre las opiniones que se vierten.

“Prefiero estar delante y no tener que adelantarle. Todos vieron lo que iba sufriendo y la poca resistencia que pude hacer. Me alegro por Fernando. Hizo un carrerón y se lo merece . La clave de esa carrera es que nosotros no nos teníamos que haber ido hacia atrás”, señaló Sainz.

“Se ha demostrado que el equipo ha dado un paso adelante muy importante, que hemos vuelto al camino correcto, y ahora necesitamos un poco más de tiempo. Para llegar a mi cien por cien de potencial como piloto de Ferrari todavía queda . En Portimao se vio que sigue faltando un poco de integración y saber entenderse, pero es parte del aprendizaje. Llevamos tres carreras y quedan 20. No me preocupa lo más mínimo, voy cumpliendo plazos, haciéndome al equipo y al coche. En estas tres carreras ha habido una progresión constante y hay que seguir así”, señaló al respecto, algo autocrítico, en un encuentro digital con uno de sus patrocinadores, Estrella Galicia 0’0 .

