“Preferiría estar ahí para volver a trocearte”

“Obviamente preferiría estar jugando el US Open pero dadas las condiciones no me siento cómodo. Sí, Carreño Busta, estoy un poco aburrido y preferiría estar ahí para trocearte de nuevo. 2-0. Ssshhh”, la ha escrito en un storie en Instagram con las dos únicas veces que se han enfrentado.

Nick Kyrgios ha encontrado en Pablo Carreño a la víctima ideal de sus burlas. Pese a que el asturiano no había tenido mucha relación con el australiano, este ha empezado a atacarle ahora que está en un momento dulce en el US Open.

You May Also Like