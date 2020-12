Predikador: ‘Le metimos con todo’

La canción me encanta proque tiene un poco de romanticismo del eddy de antes, del Roockie de antes, y después de ahí empieza un discotequeo fuerte, tiene un contenido moderno. Me gusta eso de Eddy que trae propuestas más frescas.

“Estas últimas semanas han sido fuertes, esta canción había quedado para el otro año por motivos de salud mías, que me hice unas operaciones y pensé que me iba a recuperar más rápido; iba a salir la canción en noviembre, no se pudo, la entregamos ahora en diciembre y había quedado para el otro año. Pero motivé a Eddy, le dije vamos a salir ya, y lo logremos con trabajo de estos últimos días, fuerte, casi nadie ha dormido”, aseguró el productor panameño.

You May Also Like