Predicciones del 9 al 11 de abril

Mhoni Vidente hace sus predicciones para el fin de semana

Qué le depara el destino del nueve al 11 de abril

Los horóscopos de Mhoni Vidente no fallan ¿Qué te depara el destino? Este fin de semana la luna creciente estará influenciando a los signos del Zodiaco y Mhoni Vidente, la psíquica favorita de los hispanos, revela sus predicciones del nueve al 11 de abril a través de sus Horóscopos del fin de semana. La luna creciente es el intervalo que hay entre la luna nueva y la luna llena. Normalmente la gente solo hace referencia a la fase cuarto creciente, pero realmente la luna se encuentra en fase creciente desde que está iluminada en un porcentaje superior al cero por ciento hasta estar iluminada al 100 por ciento, según explica el sitio especializado Tutiempo.net. Mhoni Vidente horóscopos fin semana: Aries La influencia de la luna creciente en este signo de fuego es de emociones y de impulsos, es decir que el Aries al momento que la luna lo domina, sus emociones sentimentales están a flor de piel, por lo que tiende a buscar una pareja estable y permanecer así y dejar tantos amores al mismo tiempo, pero también lo domina la luna con los impulsos, es decir que no sabe controlar sus enojos y arrebatos ante situaciones que no puede explicar y eso le hace mucho daño en su persona, por eso el Aries tiene que aprender a ser controlado en todas las formas de su vida. Fin de semana de trabajo extra, recibes la invitación para un proyecto nuevo laboral, te llegan amigos para festejar este sábado a tu pareja. Trata de controlar la ansiedad por comer, recuerda que a tu signo le gusta verse bien, así que a seguir con el ejercicio. Tramitas tu permiso de residencia extranjera, te busca un amor nuevo, tendrás un golpe de suerte este 11 de abril con los números 03, 21 y 77. Trata de usar más el color verde fuerte para atraer la abundancia.

Tauro La influencia de la luna sobre este signo de tierra es muy significativa porque les da la seguridad y estabilidad, es decir la seguridad para ser exitoso en su nivel laboral y estar siempre con las fuerzas necesarias para salir adelante de cualquier problema, por eso la luna les da la seguridad y la estabilidad emocional que siempre van a tener una pareja a su lado que los apoye en todo lo que necesitan para lograr ser felices, por eso la luna es muy significativa en la vida de los Tauro y más cuando es luna creciente. Fin de semana de estar arreglando papelería de tu título profesional y escuela; te llega la invitación para salir a cenar, recibes un dinero extra por la venta de un coche. Ya no busques a ese amor que ya no está contigo, es mejor seguro adelante y conocer personas más afines a ti. Tendrás un golpe de suerte este 11 de abril con los números 02, 14 y 39; trata de usar más color azul intenso que te ayudará a aumentar más la abundancia.

Mhoni Vidente horóscopos fin semana: Géminis La influencia de la luna creciente en este signo de aire es de ser muy voluble y versátil, es decir que en la variedad está el gusto, por lo que casi nunca se conforman con una sola pareja en su vida y siempre tratan de mantener dos o más amores a la vez. Pero la cuestión de la luna creciente los hace ser muy volubles, es decir que casi cambian de parecer al instante y eso los hace perder grandes proyectos de trabajo, o tener esa formalidad de seguir adelante en lo laboral; por eso a los Géminis se les recomienda madurar y crecer más en lo espiritual para que no caigan en estas situaciones adversas. Fin de semana de estar con muchos amigos a tu alrededor para disfrutar de estos tres días. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Ten cuidado con lo que comes en estos días, que puede venir una infección estomacal. Sigue con tus estudios de idiomas, que eso te hace ser más importante. Recibes un dinero extra por lotería con los números 02, 19 y 88. Trata de usar más el color rojo intenso, que eso te va ayudar a crecer más en lo económico. Cuidado con las mentiras, es mejor no decir nada a nadie.

Cáncer La luna creciente en el signo de agua es muy fuerte porque lo domina casi por completo y más en lo sentimental y lo económico, es decir que la luna creciente hace que el cáncer esté siempre en busca de una pareja y formar un hogar, por eso este signo lo domina ser padres y más en efecto de la luna, que es su regente mayor, y en lo económico porque les llega la oportunidad de crecer más en lo profesional y recibir dinero extra por cuestiones de suerte, así que los Cáncer siempre van a estar protegidos por la luna para llegar a ser exitosos. En estos tres días vas a estar reinventándote en todas las formas, decide ya ponerte a dieta y seguir adelante con varios negocios que tienes en planes. Te busca un amor nuevo del signo de Escorpión o Piscis, que va ser muy compatible contigo. Arreglas un asunto legal que va salir a tu favor. Este domingo tendrás suerte con los números 09, 33 y 21. Trata de usar más el color azul claro, que eso te atraerá más la abundancia en tu vida. Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje en estos días.

Mhoni Vidente horóscopos fin semana: Leo La luna creciente sobre este signo de fuego los hace ser pretenciosos y fuertes en casi todo lo que hacen, por eso siempre busca el signo de Leo que lo reconozcan en todo lo que realiza y lo feliciten, es decir esta fase de la luna hace que los Leo tengan el ego muy elevado, por eso se les recomienda estar más humildes y no caer en la presunción de lo que hacen. Otra cosa que los influye es ser muy fuertes, es decir casi dan el mejor consejo y aliento para seguir adelante ante cualquier problema y más si es un familiar, siempre contarán con su ayuda que este signo de fuego casi siempre son protectores. Fin de semana extra en todo lo que realizas, es decir más trabajo y por lógica más dinero, pero trata de ahorrar para tu futuro. Te llega la invitación para salir a pasear en estos días, te compras ropa y decides cambiar tu look. Para los Leo que están en pareja, traten de no pelear y estar un poco más relajados en su vida sentimental. Te viene un golpe de suerte este día 11 de abril con los números 05, 44 y 31. Trata de usar más el color naranja, que eso te va ayudar a estar con más suerte en lo económico; cuidado con el alcohol y los vicios, aprende a controlar todo eso en tu vida.

Virgo La influencia de la luna creciente en este signo, que es el segundo signo de tierra, los afecta más que nada en los nervios y que su mentalidad los traiciona mucho, es decir los hace pensar situaciones que todavía no suceden y que los hace sentir mal en su estado de ánimo, por eso se les recomienda siempre a los signo de Virgo pensar más de dos veces lo que vayan a decir o hacer, para no caer en cuestiones de rompimientos amorosos. Otra situación en que los afecta la luna creciente, es que los hace muy creativos y artísticos en todo, por eso siempre necesitan estar estudiando nuevos cursos de arte y diseño, que eso los va ser más deseados en el mundo laboral. Fin de semana de mucho trabajo atrasado y ponerse al día; te invitan a salir de viaje a visitar a unos familiares. Te busca un amigo para pedirte un consejo de un divorcio, recuerda que tu signo es el ‘psicólogo’ del Zodiaco, por eso todo mundo se acerca a ti. Terminas un negocio que te va dejar ganancias económicas. Cuidado con las mentiras de tu pareja, trata de que te diga la verdad y tú decirla, para que pueda durar más esa relación amorosa. Te llega un dinero extra en la lotería este domingo con los números 03, 29 y 71. Trata de usar más el color blanco, que eso va atraer más la abundancia en tu vida.

Mhoni Vidente horóscopos fin semana: Libra La luna creciente sobre este signo de aire los hace ser encantadores, amables, pero a la vez con mucha fuerza para decirles a las personas que los rodean sus verdades, es decir claridoso excesivo, por eso a los Libra se les recomienda no caer en provocaciones y no hablar de más, simplemente escucha y calla, que eso te ayudará a no meterte en chismes. Pero también la luna creciente los hace ser muy carismáticos, es decir que siempre van a tener amigos a su alrededor y estar en los mejores eventos sociales y más que son el comunicólogo y servicial del Zodiaco; pero tienen un problema: al buscar una pareja sentimental siempre quieren que se parezca a su madre, si es Libra hombre y si es Libra mujer, que se parezca a su padre, es decir, siempre buscan una seguridad en la relación amorosa. Fin de semana de estar con muchos trámites de trabajo que vas a tener que resolver en estos días. Te invitan a salir a pasear con tus amigos, tú ve, sólo cuídate del virus. Te llega la propuesta de un trabajo extra los fines de semana. Recibes un dinero este día 11 de abril con los números 02, 19 y 77. Trata de usar más el color amarillo, que eso te va atraer más fortuna.

Escorpión La luna creciente los afecta mucho a este signo de agua y más porque es su regente astral, es decir que siempre la luna está presente en las decisiones del Escorpión, pero en estos días lo que va estar dominado gracias a la luna creciente es el dinero y la sexualidad, es decir, que te va llegar una nueva propuesta laboral mejor pagada y la llegada de un dinero que no esperabas como una deuda del pasado y en los juegos de azar con los números 01, 28 y 65, trata de jugarlos este domingo para que tengas más suerte y usar más el color morado, que eso atrae la abundancia y también la luna los afecta en su sexualidad, es decir que si tienen una pareja estable, los hace buscar otra relación extra para satisfacer su deseo sexual; si el Escorpión no se limita para tener varias parejas solamente sexuales, no quiere nada de relación seria en su vida por el momento. Fin de semana de estar con un trabajo extra que te va dar muchas satisfacciones. Recibes una invitación por parte de un amor del pasado para salir. Te compras ropa y cambias de look para estar más a la moda. Domingo de salir con la familia y estar muy tranquilo, solo recuerda que debes de prepararte para la próxima semana porque va ser de muchos éxitos en tu vida. Trata de hacer ejercicio y empezar una dieta, que como te ven, te tratan, así que a seguir viéndote de lo mejor.

Mhoni Vidente horóscopos fin semana: Sagitario La luna creciente afecta en la forma de ser de este signo de fuego y más en cuestión de no querer pisar el piso, es decir soñar y soñar, por eso se les recomienda a los Sagitarios que siempre estén con pies de plomo, para no dejar ir su imaginación con sus proyectos que todavía no estén realizados, es decir no llenarse de envidias de las personas que los rodean. Así que la luna creciente también los hace ser muy viajeros, les vienen viajes o cambios de residencia para que puedan crecer más en lo profesional. También esta luna los hace ser muy intuitivos, es decir, ver el futuro y poder controlar lo que les pueda pasar para estar mejor. Fin de semana de estar arreglando situaciones de papelería de gobierno o préstamos; te viene un dinero extra por lotería con los números 01, 33 y 52; trata de usar más el color rojo para que puedas atraer más la suerte en tu vida. Un amor nuevo se atraviesa en este fin de semana para tener unos días de pasión; te regalan una mascota.

Capricornio La luna creciente en este signo de tierra, que es la cabra, los hace ser emprendedores y exitosos en casi todos los proyectos que realizan, es decir que el dinero les llega a manos llenas, pero deben de tener cuidado con las malas amistades y amores interesados, que solo van a buscar al Capricornio cuando tienen un interés económico y quitarles la suerte que los rodea. También la luna los afecta en cuestión de problemas mentales, es decir que puedan entrar en depresión fácilmente y que los hace usar drogas o alcohol para elevar esa autoestima, por eso en ese momento el Capricornio debe de empezar una rutina de ejercicio y aprender a ser más espiritual para no caer en ese tipo de tentaciones. Viernes de estar con muchas sorpresas agradables en tu vida, te va buscar un amor que te hará sentir de lo mejor. Te llega un dinero extra por lotería este 11 de abril con los números 02, 18 y 77. Trata de usar más el color verde y amarillo para estimular más la buena suerte. Decides vender tu coche o motocicleta para comprar una más reciente.

Mhoni Vidente horóscopos fin semana: Acuario La luna creciente en el signo de Acuario los hace ser muy vanguardistas, es decir buscar siempre la moda y estar en los mejores eventos; a este signo de aire, que es el sociable del Zodiaco, le ayuda mucho la luna creciente para lograr sus objetivos de crecimiento económico, por eso cuando está esta fase de la luna siempre el Acuario estrena ropa, un coche o se le ve renovar en todas sus formas, pero eso sí, la luna creciente los hace ser rebeldes e infieles, con tendencia a tener problemas con su pareja sentimental, por eso se les recomienda no provocar situaciones de infidelidad en su vida. Fin de semana de estar muy alegre con buenas noticias a tu alrededor. Te llega la invitación a salir de viaje en estos días. Recibes un dinero por la venta de una propiedad. Ten cuidado con las envidias de tus amigos, recuerda que siempre van a querer lo que tú tienes, así que trata de no platicarles tanto cómo te va y qué vas hacer. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números 10, 15 y 21. Trata de usar más el color naranja y blanco, que eso te ayudará a atraer más la abundancia. Ten cuidado con problemas de estómago e intestino, trata de ir con un médico.