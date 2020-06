Precursor y héroe de las Artes Marciales Mixtas

Era 1983. Un niño de ocho años, quizás muy joven para estar viendo la televisión sin supervisión adulta, fijaba su mirada en el duelo que se apresta a suceder. Una competencia final entre dos maestros de las artes marciales: Bruce Lee y Chuck Norris.

El escenario era el Coliseo Romano (no se puede pedir más), y los competidores calentaban sonando sus nudillos y distintos huesos de su cuerpo como parte de su estiramiento. El niño estuvo perplejo a través del enfrentamiento que culminó con una victoria para Lee en la secuencia final de ‘The Way of The Dragon’.