precios del crudo colapsan, ¿volverá a tocar fondo? – CNN

Yawger anticipa que el crudo no bajará mucho más de US$ 30 el barril porque en ese momento la OPEP se vería obligada a acudir al rescate nuevamente.

Incluso en los mínimos del martes, los precios del petróleo de EE.UU. todavía cotizan alrededor de US$ 75 por encima de los precios negativos alcanzados el 20 de abril. Pero los analistas de energía no esperan que ese viaje por debajo de cero se repita, tal vez nunca más.

