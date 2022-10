Precios de los alimentos le dan un leve respiro al consumidor

Para Morales, es una lástima que los consumidores no aprovechen los mercados mayoristas como Merca Panamá y el mercado San Felipe Neri donde pueden acceder a precios accesibles, que no encontrarán en otros comercios. “No se si falta incentivos, mayor ruta de buses o promoción publicitaria para que la gente se acerque a Merca Panamá y otros mercados en Panamá”, señaló.

