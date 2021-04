Precio del café importado afecta producción nacional

El decreto establece que las importaciones de café tostado, originario y procedente de cualquier país con los que Panamá no tiene acuerdo o tratado comercial, estarán sujetas a la obtención de una licencia no automática, expedida por la Unidad de Política Comercial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

No apostamos a la cantidad sino a la calidad del producto y es ahí donde está el esfuerzo de los productores. Además por esta razón el café de Panamá no se comercializa en la bolsa de Nueva York, enfatizó.

