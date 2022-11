Precandidatos a la Presidencia se olvidan de la ‘app’ del TE y siguen sumando firmas

El TE suspendió temporalmente el uso de la app para dispositivos móviles, por quejas sustentadas de los precandidatos respecto a varias irregularidades. Según los TE, no hay nada malo con la app y lo que existe es una mala utilización de la aplicación por parte de los activistas de los precandidatos. Sin embargo, el uso de la app se reanudará a partir del martes 22 de noviembre, con los activistas que no tengan más de un caso de firma anulable o impugnable.

