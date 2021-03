PRD bloquea comparecencia de jefas del Mides y la Senniaf

Han transcurrido 14 días desde que el pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a María Inés Castillo, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y a Mayra Inés Silvera, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), para que contesten un cuestionario sobre las irregularidades detectadas en albergues custodiados por esa entidad.

Sin embargo, aún no ha sido fijada la fecha para su comparecencia. ¿La razón?: la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) habría acordado bajarle el perfil al tema.

Esta versión la sustentan dos diputados. El pasado jueves, el independiente Juan Diego Vásquez dio la primera alarma sobre este acuerdo. Contó que en una reunión hubo un llamado de parte del Ejecutivo a la bancada del PRD para que dejara de hablar del tema de los albergues, “porque había mucha gente involucrada con el tema del dinero del Estado que financiaba a los albergues”. “Los albergues solo eran la forma de sacar la plata para que la gente la usara para otro fin”, narró.

Y ayer quien habló de la citación fallida fue la diputada y jefa de bancada de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego. Dijo que “si la bancada del PRD decidió en reunión que no vinieran estas autoridades, eso no fue lo que el pleno aprobó” . Señaló que la ministra del Mides y la directora de la Senniaf le deben una explicación al país. “Nosotros como Asamblea no tenemos por qué tapar a nadie. No entiendo por qué no pueden venir aquí y dar la cara ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pero que quede claro que la bancada de CD le pide a esta Asamblea que ponga inmediatamente una fecha. No vamos a ser cómplices de tapar lo que hay detrás de estos albergues”, dijo.

El oficialista PRD, con sus 35 diputados, tiene el control del Legislativo.

El pleno también aprobó citar a Carla García, exsubdirectora de la Senniaf y hoy gobernadora de Panamá. Esto, según fuentes del PRD, es una de las causas que bloquea la citación. Todo queda en casa: García es hija del viceministro de la Presidencia, Carlos García, y María Inés Castillo, titular del Mides, es hija del exdiputado Elías Castillo.





Source link

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...