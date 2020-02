PPC: Anatomía de un contrato

En previsión de ese proceso, el ministro consejero de la Presidencia, José A. Rojas, anunció el 26 de enero que el gobierno hará una revisión y auditoría del contrato. Por su parte, el expresidente Ernesto Pérez Balladares dijo, “si pudiera tener el oído del Presidente le diría: ‘Señor Presidente, dígale a esta gente desde ahora que, o pagan lo que nos deben o se van” (La Tuerca, Plus TV , 8 de febrero de 2020). El gobierno debe ser muy firme frente a HPH, habida cuenta de la pésima experiencia tenida con ella. De acceder a renegociar una extensión, debe exigir una compensación por los montos dejados de pagar, que los nuevos términos sean muy claros, y que el Estado tenga una participación no menor al 49%.

