PP y Vox critican la nueva ley del Deporte y reivindica que “hay españoles de todas las comunidades que practican” la pelota vasca

Otra de las cesiones a la que apunta la popular, es a la “ desjudiciación de la política”, que recoge “cómo articular un sistema para que aquellos que todavía tienen pendiente cuentas con la Justicia no tengan que rendirlas”. En ese sentido, ha tildado como “muy reveladoras” las últimas afirmaciones del portavoz de Esquerra en las que “le pide al Gobierno que no hable de aquello que están negociando”.

Más allá de la Ley del Deporte, Gamarra advierte de que quedan “muchos días por ver las negociaciones y cesiones que no son presupuestarias, pero atentan contra la cohesión territorial”, esta vez, en Cataluña. “Podemos ver cómo una de las principales concesiones se encuentra en la no defensa de la aplicación de la ley en Cataluña en defensa de los derechos lingüísticos.

“Hemos podido escuchar al portavoz del PSOE decir que no existe selección nacional de pelota cuando ahora mismo se está celebrando en Biarritz un campeonato del mundo de pelota en la que compite la selección española de pelota. Y ahí no solo hay vascos, sino que también navarros, riojanos o valencianos”.

