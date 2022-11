Como dijo Jeremy Keil, un asesor financiero de New Berlin, Wisconsin: “No hay elección mala”. La anualidad asume una ganancia de inversión del 4.3% del premio en efectivo. “Si cree que puede superar el 4.3%, entonces debes tomar el efectivo” , opina Keil. “Si no, lo mejor es que tome la anualidad”.

You May Also Like