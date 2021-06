Powell espera mayor creación de empleo y menor inflación el 2021

A juicio de Powell, la ralentización responde al miedo persistente entre parte de los trabajadores por el virus, el hecho de que muchos colegios en el país aún no han abierto y a la ayuda ofrecida por el paquete de rescate fiscal, que incluyen mayores subsidios por desempleo hasta septiembre. La mayoría de las preguntas de los legisladores, especialmente los republicanos, se centró en el repunte de los precios al consumidor, que en mayo registró un alza interanual del 5%, el mayor desde 2008. Powell mantuvo la línea habitual del banco central de que el auge se debe a la reapertura de la economía tras meses paralizada por el virus. A pesar de la elevada inflación, el banco central ha repetido que no prevé modificar los tipos de interés hasta 2023.

