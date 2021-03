Potabilizadora funciona con normalidad tras fuga de cloro

El personal especializado del Cuerpo de Bomberos de Panamá y técnicos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) lograron controlar una fuga de gas cloro que se registró en uno de los cilindros en el área de químicos de la planta potabilizadora de Chilibre, Federico Guardia Conte. El Idaan anunció que la planta opera con normalidad y en forma óptima y aseguró que esta incidencia no causó afectación entre los trabajadores del IDAAN ni en la población cercana a la planta. El director nacional de Operaciones del IDAAN, Ing. Iván Cano, indicó que la situación f ue controlada con efectividad y en poco tiempo una vez se aplicaron los protocolos de seguridad. Equipos especializados del IDAAN, Cuerpo de Bomberos y Sinaproc realizarán una reunión para revisar los protocolos para determinar as causas y evitar futuras incidencias de este tipo.

