Potabilizadora de la isla Colón opera a un 25% de su capacidad de producción: Idaan

El director regional del Idaan en Bocas del Toro, Víctor Serrano, explicó que la planta potabilizadora está procesando agua en tres turnos al día, cada uno por un período de una hora. Precisó que el primer turno es de 6:00 a.m. a 7:00 a.m.; luego de 12: 00 m.d. a 1:00 p.m. y el último es de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

You May Also Like