Postureo | La Prensa Panamá

Necesitamos volver a la voz y al grito, tenemos que regresar al criterio y al silencio pensante que busca, no mantener una postura o ganar un debate, sino construir un pensamiento propio más sólido aceptando otros puntos de vista que amplíen el propio. Si no discurrimos por esa senda, estamos camino de un postureo hipócrita que terminará dándole la razón a Umberto Eco. Y no conviene nunca que los necios estén al mando.

You May Also Like