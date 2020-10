Postitividad de pruebas de Covid-19 baja en 25 puntos

El epidemiólogo de la University of South Florida, Arturo Rebollón, sostuvo que desde el pasado 10 de septiembre la curva epidemiológica muestra una meseta, y no es que porque estamos mal sino porque el virus tiende a infectar en cluster y moverse a otras áreas.

Con respecto al número de pruebas diarias, Motta planteó que se debe mantener el número más alto y en Our World in Data el número reportado por las últimas semanas ha sido en promedio 5 mil diarias. Eso varía con el reporte de la OPS, que indica que en Panamá hay un promedio de 7 mil pruebas por día.

Acotó que en el compilador de datos Our World in Data, el 17 de agosto Panamá reportaba 34.9% de casos positivos y, abruptamente, ocho días después, el 25 de agosto, el porcentaje de positivos era 14%. “Es difícil imaginar si estos números son ciertos, como ocurrió”, expresó.

