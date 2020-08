Postergado pero vivo, el Tour de Francia sale de Niza

Jean-Michel Blanquer, el ministro francés a cargo de los deportes, dijo que las probabilidades de que se cancele el Tour antes de llegar a París son “muy escasas”, pero también señaló que “todo es posible. Eso podría ocurrir por supuesto, espero que no y creo que no pasará porque los organizadores del Tour han hecho un trabajo extraordinario”.

You May Also Like