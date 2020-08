Post hoc ergo propter hoc (1)

El título del artículo se refiere a una de las grandes falacias en lógica, conocida también cómo “La correlación no implica causación”. En lenguaje lego, el que dos cosas pasen secuencialmente, no quiere decir que la segunda pasó cómo consecuencia de la primera.

En Panamá el MINSA ha repetido hasta el cansancio que la apertura de los Bloques 1 y 2 de la economía fueron los que causaron el ascenso de casos de Covid-19. Es un hecho palmario que hubo un incremento de casos posterior a la apertura de los bloques económicos. Pero la pregunta que debemos hacernos cómo sociedad es si la apertura de los bloques económicos causó el incremento de casos.

Lamentablemente el MINSA no hace pública mucha de la data necesaria para entender la pandemia. Me limito a decir que no se nos informa de forma diaria de los porcentajes de positivos y el número de pruebas a nivel de provincia o corregimiento.

En todo caso, hay varias formas de analizar el tema de la apertura de los bloques, usando los datos oficiales. Una de estas es ver cuáles corregimientos contaban con más casos al momento de la apertura de los bloques y cuáles son los corregimientos con más casos a la fecha.

El Bloque 1 de actividades económicas se abrió en la semana 20 del año (esa semana inició el 11 de mayo). En esa fecha, los corregimientos con más casos a nivel nacional eran Tocumen (501 casos), Arraiján (424), la 24 de diciembre (368), Juan Díaz (299), Pedregal (296), Vista Alegre (279), Curundú (275), San Francisco (257), Veracruz (253) y Pacora (251). Belisario Porras en San Miguelito era el 11vo a nivel nacional (231 casos), y lo mencionamos porque tendrá incidencia más adelante.

El Bloque 2 de actividades económicas se abrió en la semana 23 del año (que inicio el 1° de junio). En esa fecha, los corregimientos con más casos a nivel nacional eran Tocumen (778 casos), Pacora (726), Arraiján (715), la 24 de diciembre (631), Belisario Porras (477), Curundú (475), Vista Alegre (461), Pedregal (427), Juan Díaz (415) y El Chorrillo (371). Dicho de otra forma, ocho de los diez corregimientos que eran punteros en la semana 20 (Tocumen, Arraiján, la 24 de diciembre, Juan Díaz, Pedregal, Vista Alegre, Curundú y Pacora) seguían entre los 10 con más casos 3 semanas después, y en esos primeros diez entró Belisario Porras (11vo en la semana 20). Los dos corregimientos que salieron del “Top 10” fueron San Francisco y Veracruz y el que apareció de la nada fue el Chorrillo (que en la semana 20 era el número 19 a nivel nacional (con 166 casos).

Veamos dónde estábamos al 14 de agosto, penúltimo día de la semana 32. Los 10 corregimientos con más casos son Tocumen (2,901 casos), Arraiján (2,649), la 24 de diciembre (2,500), Pacora (2,461), Vista Alegre (2,256), Belisario Porras (2,203), Pedregal (2,076), Belisario Frías (1,957), Juan Díaz (1,876) y Alcalde Díaz (1,710).

¿Qué podemos ver aquí? Vemos que Tocumen, Arraiján, la 24 de diciembre, Pacora, Vista Alegre, Pedregal y Juan Díaz han estado entre los 10 corregimientos con más casos desde la semana 20 en que se abrió el Bloque 1. Y Belisario Porras, que estaba 11 en la semana 20 y 5to en la semana 23, está de 6to el sábado 8 de agosto. Quiénes aparecen ahora en el listado que no estaban en las semanas 20 y 23 son Belisario Frías (San Miguelito) y Alcalde Díaz (Panamá Norte). Quienes salieron del listado fueron San Francisco y Veracruz (lo hicieron en la semana 23), El Chorrillo y Curundú (que entraron en la semana 23, pero ahora respectivamente están de 22 – El Chorrillo, 1,119 casos – y – Curundú, 886 casos).

La conclusión a la que yo llego tras ver la data anterior es que no fue la apertura de los bloques la que causó el disparo de casos. 8 de los 11 corregimientos con más casos ya estaban en dicho listado a la apertura del bloque 1 y siguen allí ahora en la semana 32. Este elemento parece sustentar la correlación (apertura) no implica correlación (disparo de casos), sino más bien que las áreas con muchos casos no estaban controladas antes de la apertura de los bloques, no han estado controladas entre la semana 20 y 32 del año, y no están controladas aún (sin embargo hay mejoría en varias).

En un segundo artículo aspiro mostrar de otras formas cómo los números oficiales no apuntalan la posición harto esbozada por el MINSA.

El autor es abogado





