Posponen partidos de Spurs y Hornets por protocolos COVID

La NBA no revela los nombres de los jugadores que dan positivo a coronavirus, pero su anuncio con las últimas postergaciones confirmó que se detectaron positivos entre los jugadores de los Spurs — y no mencionó a integrantes del cuerpo técnico. El entrenador Gregg Popovich anunció el mes pasado, al cumplir 72 años, que había recibido la vacuna contra el COVID-19.

You May Also Like