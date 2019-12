Posibles efectos del tabaco en la salud nutricional

Por esta razón, una intervención nutriciona l adecuada incluiría: una dieta balanceada con todos los grupos de alimentos, establecer un orden de comidas que evite picar entre horas y romper con la monotonía, no saltarse ninguna comida para no llegar a la siguiente con mucha más ansiedad y tomar más de ocho vasos de agua, por mencionar algunas.

En relación con la vitamina C , las personas fumadoras no consiguen retener las cantidades suficientes que su cuerpo necesita. Un solo cigarrillo le roba al cuerpo 25 miligramos de vitamina C (el equivalente a una naranja).

