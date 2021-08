Posible caso de “síndrome de La Habana” retrasa vuelo de Kamala Harris

Además, Psaki confirmó que los afectados no viajaban con Harris, pero declinó decir cuántas personas enfermaron. Harris no fue evaluada médicamente porque no estaba en tierra en el momento en que se informó del incidente.

A bordo del Air Force Two, la principal portavoz de Harris, Symone Sanders, dijo a los periodistas que viajaban en el mismo vuelo que Harris se encuentra “bien, todo está bien y esperando las reuniones de mañana en Hanoi”. Más tarde dijo sobre el retraso: “Esto no tiene nada que ver con la salud de la vicepresidenta”, según un informe.

