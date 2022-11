Portugal – Uruguay, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022

Uruguay y Portugal se miden este lunes a partir de las 20.00 horas en el encuentro con el cartel más atractivo de la jornada. Los charrúas tendrán que pensar en alternativas para llevarse los tres puntos tras un empate ante Corea del Sur que no estaba en sus planes. La Celeste no encontró fluidez en su juego, y deberá mejorar bastante para su enfrentamiento contra la Portugal de Cristiano Ronaldo , que demostró su locura en imponiéndose por 3-2 ante Ghana en su debut mundialista.

