Portugal impondrá un impuesto ante los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector de la distribución

Durante su intervención, Costa también ha defendido que la subida de las tasas de interés no ayuda a resolver la crisis inflacionista, sino a aumentar el riesgo de recesión: “La crisis inflacionista en Europa resulta de la ruptura de las cadenas de abastecimiento y del aumento de los precios de la energía. Con la subida de tasas de interés no se resuelve esta crisis , contribuye a aumentar el riesgo de recesión en las economías europeas”.

