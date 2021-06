Portugal avanza hacia una nueva fase de desescalada

Portugal avanza hoy hacia una nueva fase de desconfinamiento, donde el teletrabajo ya no será obligatorio y los establecimientos de restauración podrán abrir hasta la una de la madrugada , aunque cuatro concejos del país, entre ellos Lisboa y Braga, no pasan a la siguiente fase. El presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestó que, en relación al desconfinamiento, “ya no volveremos para atrás”.

